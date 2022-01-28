«Николаевгаз»: в 2021 году к газовым сетям присоединено 142 объекта

В 2021 году работники АО «Николаевгаз» провели газификацию четырех многоквартирных домов. Также выполнено 30 стандартных и 108 нестандартных присединений к газораспределительным сетям.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Николаевгаз» разработал для клиентов комплексную услугу по газификации «под ключ». Среди преимуществ услуги: синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование, что позволит существенно сэкономить время и средства при газификации объекта.

«Комплексная услуга пользуется большим спросом. Также мы предлагаем клиентам индивидуальный выбор сертифицированного газового оборудования от ведущих европейских производителей. У нас заказывают газовое оборудование с установкой и последующим сервисным обслуживанием не только индивидуальные домовладения, но и застройщики», – отметила директор по капитальному строительству АО «Николаевгаз» Светлана Симчич.

АО «Николаевгаз» предоставляет услуги не только по газификации, но и по реконструкции уже существующей системы газоснабжения. В прошлом году услугу по реконструкции заказали 373 клиента компании.

Для того чтобы заменить устаревшее газовое оборудование новым, современным и энергоэффективным, необходимо обратиться к 104.ua Клиентское пространство. Персональные менеджеры помогут выбрать газовое оборудование в соответствии с техническими характеристиками газовой системы и личными пожеланиями клиента. АО «Николаевгаз» предлагает комплексную услугу по замене газового котла за 8500 гривен.

Справка о компании:

АО «Николаевгаз» - газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

РГК – технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Под брендом РГК работает 20 операторов ГРМ, в которых работает 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тысяч. км газопроводов и 8,4 млн. потребителей газа. Созданные производственные мощности и логистическая сеть РГК обеспечивают современным оборудованием потребности украинского и рассчитаны на глобальные рынки.

АО «Николаевгаз» эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2021 году АО «Николаевгаз» распределило своим клиентам 462,7 млн куб.м газа

За дополнительной информацией обращаться

к начальнику управления внешних коммуникаций

Элине Луцкевич

раб. 0512 67 49 11

факс 0512 67 49 01

моб. 067 610 55 20

e-mail: Elina.Lutskevich@mkgas.com.ua

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