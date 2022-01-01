Ледокол «Ноосфера» отправился из Одессу в Антарктиду – доставит на «Вернадского» ученых, годовой запас провизии и стройматериалы

В пятницу, 28 января, ледокол «Ноосфера» отправился в первый рейс из Одессы на антарктическую станцию Академик Вернадский.
Об этом заявил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, сообщает Укринформ.
На борту кроме экипажа находится шесть украинских исследователей Антарктики и еще 28 украинских ученых присоединятся к ним в чилийском порту Пунта-Аренасу.
«Отбытие судна «Ноосфера» в первый рейс из Одессы в Антарктику приурочено к 28 января не случайно - именно в этот день открыли Антарктиду. И в том далеком рейсе, как нам известно, был помощником капитана судна-первооткрывателя Иван Завадовский из Галича. В настоящее время ледокол отправляется в Антарктику, чтобы доставить на станцию Академик Вернадский команду 27-й Украинской экспедиции и заменить наших зимовников, а также взять на борт вторую группу ученых - исследователей Южного океана», - сказал Евгений Дикий.
Кроме этого, ледокол доставит на станцию годовой запас провизии, технологическое оборудование и строительные материалы.
Согласно научной программе, будут продолжены океанографические исследования, начатые в 1997-98 годах научно-исследовательским судном Эрнст Кренкель, в частности на полигоне близ Аргентинских островов, неподалеку от научной станции, на Южно-Шотландском полигоне и Южно-Оркнейском полигоне. Там высокое биоразнообразие, а также проходят основные миграционные пути криля, рыб и китов.
Ученые также надеются получить данные о том, как изменились океанографические характеристики этих районов Южного океана за предыдущие 30 лет, ведь именно в этой части света зафиксированы самые быстрые темпы потепления атмосферы, и очень важно понять, почему и как это происходит.
Наконец, ученые проведут ряд биологических исследований совместно с американскими учеными, а также анализируют содержание донных отложений, в том числе наличие ртути, проведут серию геокосмических, радиоокеанографических измерений и блок геологических исследований в районе Аргентинских островов.
Экипаж ледокола в составе 26 моряков возглавил украинский капитан Павел Панасюк, имеющий огромный опыт работы на иностранных научно-исследовательских судах.
Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В этом году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.
Как сообщалось ранее, ледокол «Ноосфера» перед экспедицией в Антарктиду отправился из Одессы в Черноморск на техобслуживание.