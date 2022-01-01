Ледокол «Ноосфера» отправился из Одессу в Антарктиду – доставит на «Вернадского» ученых, годовой запас провизии и стройматериалы

В пятницу, 28 января, ледокол «Ноосфера» отправился в первый рейс из Одессы на антарктическую станцию ​​Академик Вернадский.

Об этом заявил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, сообщает Укринформ.

На борту кроме экипажа находится шесть украинских исследователей Антарктики и еще 28 украинских ученых присоединятся к ним в чилийском порту Пунта-Аренасу.

«Отбытие судна «Ноосфера» в первый рейс из Одессы в Антарктику приурочено к 28 января не случайно - именно в этот день открыли Антарктиду. И в том далеком рейсе, как нам известно, был помощником капитана судна-первооткрывателя Иван Завадовский из Галича. В настоящее время ледокол отправляется в Антарктику, чтобы доставить на станцию ​​Академик Вернадский команду 27-й Украинской экспедиции и заменить наших зимовников, а также взять на борт вторую группу ученых - исследователей Южного океана», - сказал Евгений Дикий.

Кроме этого, ледокол доставит на станцию годовой запас провизии, технологическое оборудование и строительные материалы.

Согласно научной программе, будут продолжены океанографические исследования, начатые в 1997-98 годах научно-исследовательским судном Эрнст Кренкель, в частности на полигоне близ Аргентинских островов, неподалеку от научной станции, на Южно-Шотландском полигоне и Южно-Оркнейском полигоне. Там высокое биоразнообразие, а также проходят основные миграционные пути криля, рыб и китов.

Ученые также надеются получить данные о том, как изменились океанографические характеристики этих районов Южного океана за предыдущие 30 лет, ведь именно в этой части света зафиксированы самые быстрые темпы потепления атмосферы, и очень важно понять, почему и как это происходит.

Наконец, ученые проведут ряд биологических исследований совместно с американскими учеными, а также анализируют содержание донных отложений, в том числе наличие ртути, проведут серию геокосмических, радиоокеанографических измерений и блок геологических исследований в районе Аргентинских островов.

Экипаж ледокола в составе 26 моряков возглавил украинский капитан Павел Панасюк, имеющий огромный опыт работы на иностранных научно-исследовательских судах.

Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В этом году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.

Как сообщалось ранее, ледокол «Ноосфера» перед экспедицией в Антарктиду отправился из Одессы в Черноморск на техобслуживание.