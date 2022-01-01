В Днепре попрощались с нацгвардейцами, погибшими во время расстрела на «Южмаше»

В Днепре прошла панихида по пяти погибшим военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения.

Панихида прошла во Дворце культуры машиностроителей, уточняет телеканал «Дом». Кроме близких и сослуживцев погибших на церемонии прощания присутствовал глава МВД Украины Денис Монастырский, руководство Днепропетровской области, горожане, сотрудники правоохранительных органов. После панихиды состоится встреча министра с родными погибших.

- Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби, – отметил Монастырский.

Кроме того, 29 января в каждой воинской части Национальной гвардии Украины состоятся траурные мероприятия в память о погибших военнослужащих – минута молчания и спуск флагов.