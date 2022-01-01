В МВД рассказали о состоянии нацгвардейцев, раненных во время расстрела в Днепре

В больнице Днепра глава МВД Украины Денис Монастырский 29 января посетил раненых нацгвардейцев.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения.

После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 нацгвардейцев и полицейских. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые тоже приходят помочь пострадавшим.

«Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ».

«Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой».