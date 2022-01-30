За год количество отказов в пересечении границы Украины россиянам выросло в 2,5 раза

В 2021 году работники Государственной пограничной службы Украины отказали в пересечении государственной границы около 7 тысяч гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Указывается, что в целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 миллионов человек. В то же время, во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи.

«Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2021 году количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы выросло почти втрое - до более 5,3 тысяч человек.

«Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны», - говорится в сообщении.

Напомним, как в «Борисполе» пограничники не пропустили российского актера, который приехал на съемки, и на три года запретили въезд в Украину.