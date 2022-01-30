В Украине собираются наказывать студентов, которые пишут курсовые и дипломные «на заказ»

Верховная Рада Украины 25 января в первом чтении приняла изменения в Закон «Об образовании», устанавливающие ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других работ.

Об этом сообщает «ТСН».

Отмечается, что законопроект разработан для того, чтобы установить ответственность за передачу академического произведения третьему лицу для того, чтобы это лицо дальше могло выдавать себя за автора этого произведения. Нарушителям, в частности, будет грозить:

- повторное прохождение оценивания (контрольная работа, экзамен, зачет); - повторное прохождение образовательной программы; - лишение стипендии; - лишение льгот по оплате обучения; - отчисление из учебного заведения, за исключением получателей общего среднего образования.

Авторы законопроекта также предлагают определить понятие «академическое произведение» относительно научных и творческих работ, которые используются для подтверждения результатов обучения, присвоения образовательных квалификаций, научных степеней.

Далее законопроект должен пройти второе чтение и, в случае принятия, получить подпись Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Кабмин разрешил аннулировать степень бакалавра и магистра, если в дипломах найдут плагиат.