Капремонт внутриквартальных проездов, школ, дома культуры и покупка техники: Нардеп Пасичный продолжает отчитыватся за работу в 2021 году

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный опубликовал вторую часть отчета о проделанной работе в 2021 году.

Об итогах деятельности он сообщает у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что в 127 округе, по которому он избран народным депутатом, насчитывается семь сельских территориальных общин: Веснянская, Нечаянская, Черноморская, Ольшанская, Степовская, Радсадовская, Куцурубская. В частности, руководители и активисты этих общин обращались к нему с просьбами помочь в реализации собственных проектов и содействовать выделению средств государственной субвенции на осуществление мер по социально-экономическому развитию территорий.

«В 2021 году по моей инициативе такие средства были выделены. Так, Веснянская сельская территориальная община получила 1 миллион 707 тысяч гривен на капитальный ремонт внутриквартальных проездов в селе Весняное. Дополнительно было выделено 2 миллиона 572 тысячи гривен на капитальный ремонт кровли Кривобалковской школы, работы на которой были запланированы и должны были быть профинансированы еще до передачи школы в собственность Веснянского сельского совета», - сообщил нардеп.

Нечаянской ТО поступили средства государственной субвенции в сумме 2 миллиона 223 тысяч гривен на капитальный ремонт части здания Нечаянского дома культуры. Также выделено 240 тысяч гривен на приобретение интерактивной панели с OPS PC для Нечаянской школы и закупку компьютерной техники для Дячевского заведения общего среднего образования І-ІІІ степеней.

Черноморское сельское территориальное общество получило 1 миллион 736 тысяч гривен на капитальный ремонт части кровли Черноморской школы. За 1 миллион 500 тысяч гривен из государственной субвенции Ольшанская поселковая территориальная громада смогла приобрести крайне необходимую технику для коммунального предприятия «Ольшанское». В частности: автогидроподъемник на шасси колесного трактора; автомобильный прицеп; бензиновый генератор; фронтальный погрузчик. Вся техника уже передана коммунальному предприятию.

«Для коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Антимицин» Степовского сельского совета за счет государственной субвенции приобретен экскаватор-погрузчик за 1 миллион 400 тысяч гривен. Техника уже в работе. 810 тысяч гривен было выделено Куцурубской сельской территориальной общине на капитальный ремонт дорожного покрытия в селе Куцуруб. Бюджет Радсадовского сельского территориального общества пополнился на 110 тысяч гривен. За эти средства государственной субвенции приобретена мебель и оборудование для школьных пищеблоков Козырского и Новобогдановского заведений общего среднего образования», - добавил он.

По словам Александра Пасичного, больше всего средств в рамках Программы Президента «Большое Строительство» в округе было направлено на ремонт автодорог. В частности, в прошлом году был закончен текущий средний ремонт курортного направления Т-15-13 Нечаяне-Очаков. Быстрыми темпами идет восстановление туристического направления Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка». На завершающем этапе работы по капитальному ремонту транспортной развязки и путепроводу на пересечении автодорог М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и Т-15-06 Николаев-Домановка-Березки. Саму автодорогу Т-15-06 намечены отремонтировать в 2022 году, на это в бюджете уже заложены соответствующие средства. Ремонт указанных автодорог трудно переоценить, так как обновление дорог на этих направлениях долгие годы ждали как местные жители так и отдыхающие.

«Хочу напомнить жителям общин, что народный депутат может способствовать выделению средств государственной субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий ТОЛЬКО после того, как от общин поступят письменные обращения. В большинстве случаев будут готовы соответствующие проекты и объяснения в необходимости выделения средств. Другого пути просто нет. Поэтому именно от вашей активности и небезразличия руководителей общин зависит количество полученных денег на необходимые меры. Надеюсь на вашу активную позицию в 2022 году!» - резюмировал Александр Пасичный.

Напомним, ранее нардеп опубликовал первую часть своего отчета.