«Все нужное забрали на дрова»: В Николаеве обрезали тополя, которые намерены снести для строительства велодорожки

Жительница Николаева пожаловалась на варварскую обрезку тополей по улице Курортной.

Об этом она написала в группе «Contact Center при Николаевском городском совете».

«Продолжается варварское уничтожение взрослых здоровых деревьев по улице Курортная. В данном случае, адрес Курортная, 6, напротив детской поликлиники. «Работа» свежая, все нужное забрали на дрова, а мелкие веточки просто выкинули на дорожку...», - возмутилась женщина.

В комментариях под публикацией горожане отмечают, что после такой обрезки деревья погибнут.

Напомним, что в Николаеве должны обустроить первую велодорожку, она как раз таки будет проходить на улице Курортной (от улицы Крылова до улицы Генерала Карпенко). Для ее обустройства вырубят 27 тополей и 40 акаций, и уберут 117 пней. В Департаменте ЖКХ отмечали, что деревья уже не могут похвастаться крепким здоровьем и долговечной красотой, зато их корни подрывают асфальт и разрушают тротуары.

Визуалиазация будущей велодорожки

Тендер на ремонт тротуара и обустройство велодорожки выиграла фирма «Исток-А», договор заключили на 4,6 миллиона гривен.

Напомним, что капремонт будет осуществляться по парной стороне тротуара длиной почти 1,6 километра. Велодорожка пройдет мимо парка Лески.