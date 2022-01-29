В Николаеве бригады «ЭЛУ Автодорог» засыпают асфальтовой крошкой ямы, которые обнаружились после снега и нескольких перепадов температур

В пятницу, 28 января, бригады КП «ЭЛУ Автодорог» засыпали асфальтовой крошкой аварийные ямы на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что на старом дорожном покрытии после нескольких перепадов температур и снега было обнаружено немало ям. Учитывая, что сейчас нет возможности отремонтировать дороги горячим асфальтом, дорожные рабочие засыпают ямы асфальтовой крошкой.

«Асфальтные заводы в городе пока не запустились, а также температура и большое количество влаги на дорожном покрытии не позволяют проводить работы горячим асфальтом с использованием фрезеровальной техники. Но город не может ждать. Ямы нужно ликвидировать сейчас, чтобы снизить аварийность и ямочность», - сообщили на предприятии.

Также в «ЭЛУ Автодорог» подчеркнули, что засыпание ям крошкой – временная мера, которая устраняет до минимума аварийность на дорогах, но не заменяет собой традиционный дорожный ремонт с соблюдением всех технологий.

Напомним, недавно бригады «ЭЛУ автодорог» в Николаеве проводили ямочный ремонт дороги по улице Космонавтов.