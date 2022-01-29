Два фильма о войне на Донбассе победили на крупнейшем фестивале независимого кино в США

Документальный фильм «Будинок зі скалок» и драма «Клондайк», рассказывающие о жизни людей во время войны на Донбассе, получили награды на фестивале Sundance Film Festival в Америке.

Об этом сообщает NikLife, ссылаясь на Vchasno.

Фильм «Будинок зі скалок» выиграл премию за лучшую режиссуру в категории мировое документальное кино на известном фестивале Sundance Film Festival в США. Картина о том, как несколько воспитательниц приюта рядом с войной заботятся о жизни детей из сложных семейств. О том, какие глубинные косвенные последствия имеет война для общества.

«Это самый трудный фильм, над которым нам приходилось работать. Более тяжелый с эмоциональной точки зрения. Просто представьте, что переживает 12-летний ребенок, которому пьяная мама в трубку говорит, что не придет за ним и вообще в нем не нуждается», — рассказывал о фильме линейный продюсер Азад Сафаров.

По его словам, фильм получил много положительных рецензий от профильных американских СМИ и тем самым привлек внимание международного сообщества к теме войны на востоке Украины.

«Почти в каждой рецензии на фильм упоминается военная агрессия России против Украины. Для Украины это очень важно, чтобы в мире больше об этом говорили и знали», — отмечает Азад Сафаров.

Напомним, как известный актер Шон Пенн побывал на фронте на Донбассе, он снимает документальный фильм об Украине.