В Николаевской ОГА объявили торги на капремонт части Адмиралтейской площади почти за 80 миллионов гривен – там разместят Urban парк

Департамент архитектуры и градостроительства Николаевской областной государственной администрации объявил два тендера на капитальный ремонт части Адмиралтейской площади.

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Тендеры объявили 21 января. Первый – на капитальный ремонт восточной части Адмиралтейской площади вдоль улицы имени 68 Десантников заказчик оценил в 41 миллион 423 тысячи гривен, второй – на капремонт территории напротив дома №2 – в 38 миллионов 227 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации, на площади собираются обустроить покрытие, бордюрную ленту, урны, скамейки и МАФы. Помимо этого, установят две велопарковки, трибуны, место для диджея, площадки для йоги, детскую игровую площадку, общественные туалеты, скейтпарк, установки для паркура, воркаута и боулдеринга, а также площадку для тенниса.

Аукцион начнется 8 февраля. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Напомним, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о планах на 2022 год, среди которых реконструкция и строительство ряда объектов, в том числе и строительство Urban парка.