С начала недели в Украине прогнозируют снегопады – везде, кроме Юга

Рабочая неделя в Украине начнется со снегопадов, а закончится похолоданием. Уже в пятницу местами температура опустится до 12 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

31 января, температура днем составит -1...+1 градус. На юге страны столбики термометров покажут +2...+5, а на востоке - 0...+2. Во всех областях, кроме южных, синоптики обещают снег.

В течение недели снег прекратится, будет солнечно, осадки ожидают только на Западе, а в Одессе – дождь. После чего в Украину опять вернется снег, ан на юге – снег с дождем. Температура будет колебаться от -2 до -6 градусов.

К концу недели синоптики прогнозируют похолодание. Местами температура упадет до 10-12 градусов мороза.

В Николаеве, при этом, сохранится относительное тепло – от 1 до -1 градуса.

Напомним, в пятницу, 28 января, бригады КП «ЭЛУ Автодорог» засыпали асфальтовой крошкой аварийные ямы на дорогах.