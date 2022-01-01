«Энергоатом» впервые запустил все 15 энергоблоков на украинских АЭС

Государственный «Энергоатом» заявил, что запустил все 15 энергоблоков на украинских атомных электростанциях - впервые в истории атомной энергетики Украины.

Об этом сообщает пресс-центр компании.

30 января «Энергоатом» запустил в работу четвертый энергоблок Ровенской АЭС. До этого с декабря 2021 года в компании работали 14 энергоблоков, чтобы стабильно пройти осенне-зимний период.

Отметим, государственное предприятие «Энергоатом» обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды – почти 70%. Компания является оператором четырех АЭС в Украине: крупнейшей в Европе Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Напомним, на Южно-Украинской атомной электростанции запустили один из блоков, который ранее был остановлен.