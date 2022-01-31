«Отгрыз себе лапу и пришел на трех»: Пес-«побратим» ВСУ попал в ловушку в окопах боевиков, но сумел вырваться и вернулся домой

Пес Вася, который несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты, запутался в проводе перед окопами боевиков на Донбассе, однако смог вырваться и вернуться из «плена» оккупантов.

Об этом сообщила офицер ВСУ в запасе Елена Белозерская на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что пес несколько лет служил в разведывательной роте. По ее словам, запутавшись в проволоке в окопах перед позициями боевиков, пес отгрыз себе лапу, ведь иначе не мог выбраться из ловушки.

«Побратимы искали. Подняли дрон - и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку - прямо перед окопами боевиков запутался в проводе. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно», - рассказала Белозерская.

Офицер отметила, что разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, однако не успели.

«Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на трех. Не захотел оставаться в плену. Такова судьба... Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в село к родителям хозяина», - рассказала Белозерская.

Напомним, в английском графстве Гэмпшир спасли с илистой отмели собаку с помощью дрона, к которому привязали сосиску.