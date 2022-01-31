Мэр Николаева отчитал своего зама Степанца, который заявил о неудовлетворительном состоянии бомбоубежищ: «Проблемы есть с частными помещениями»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал своего заместителя Юрия Степанца, который заявил о том, что бомбоубежища в городе не пригодны для использования, так как многие из них затоплены, без света и комплектации, излагать свои мысли более ясно.

Об этом он заявил в понедельник, 31 января, в ходе открытого аппаратного совещания в Николаевской мэрии передает «Преступности.НЕТ».

Мэр отметил, что помещения, где есть проблемы - это частные объекты. К тому же Александр Сенкевич добавил, что у Степанца есть все инструменты для того, чтобы исправить ситуацию, а не только заявлять о ней публично.

— Советник городского головы Сергей Карцев всегда говорит: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Когда ты выступаешь, встречаешься с людьми, это касается Юрия Борисовича, то нужно ясно излагать. Если мы говорим о том, что есть какие-то проблемы с помещениями, которые являются коммунальной формы собственности или частной, или в домах и у них есть проблемы, то нужно подчеркивать, что проблемы есть с частными помещениями, которые могут стать объектами укрытия. А когда вы, кроме того, что занимаетесь вопросами АТО и ООС, и курируете вопросы сферы ЖКХ, то, наверное, об этом нужно не говорить, а исправлять, имея все инструменты. Я вчера вечером разговаривал с ним, он сказал, что его не так поняли. Это как в анекдоте: «Пойдите всему Привозу расскажите, что у вас не дочка, а сын», что вас не так поняли, - возмутился мэр.

Напомним, что в Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

В частности, глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал не паниковать из-за информации о возможном вторжении России в Украину, отметив, что Украина и так воюет с Россией уже восемь лет.