«Украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму»: Резников заявил, что Европа в будущем будет финансировать ВСУ

В течение десятилетия Европа поймет, что ей выгоднее финансировать ВСУ как один из главных субъектов безопасности Европы.

Такое мнение высказал в интервью LB.ua министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что у Вооруженных сил Украины есть опыт, которого нет у европейских армий.

«Мое чувство, что этот гибридный вариант в итоге станет профессиональной армией. Я убежден, что опыт, имеющий наши вооруженные силы, не имеет ни одна армия Европы», - сказал Резников.

Он считает, что, хотя у армий США и Великобритании есть опыт Афганистана и других горячих точек, даже по сравнению с ними опыт ВСУ уникален – «объединенный, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности. Ни у одной (западной) армии нет, не говоря уже о 400 тыячах ветеранов».

«В течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить», – прогнозирует Резников.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что в Одессе прошли переговоры с британской стороной по поводу согласования деталей в контрактах, с помощью которых предусматривается создание двух военных баз. Одна из них будет находится в районе Очакова.