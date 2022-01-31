Директоров школ Николаева просят заранее предупреждать КОП об уходе на «дистанционку», так как предприятие несет убытки

Комбинат общественного питания Николаевского городского совета несет убытки в связи с тем, что школы стали резко уходить на карантин или дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом в понедельник, 31 января, заявил директор КОПа Виктор Васильев во время аппаратного совещания у мэра Николаева, передает «Преступности.НЕТ».

Чиновник отметил, что уже заканчивается январь, но некоторые школы, отработав лишь неделю, снова уходят на вынужденные каникулы или «дистанционку». По словам Васильева, директора школ хаотично принимают такие решения, например, уведомляют предприятие вечером, что со следующего дня школа закрывается.

— У нас есть график с поставщиками, которые привозят продукты питания. Кроме того, когда школы закрываются наше предприятие несет убытки. У нас работает 170 сотрудников в 60 школах, и если школы закрываются, то приблизительно убыток в день составляет 100 тысяч гривен. Конечно, мы уменьшаем убытки, потому что сотрудники идут за свой счет, но коммунальные услуги нам все равно насчитывают. Если бы меня спросили, за сколько дней нужно предупреждать о том, что школа закрывается, то желательно за три дня, чтобы мы могли уведомить своих поставщиком. Некоторые продукты имеют маленький срок хранения, например, у молочных продуктов срок 5 дней, от этого возникают вопросы, что делать с этими продуктами, - обратился Виктор Васильев.

Мэр поддержал предложение Виктора Васильева и попросил разработать механизм коммуникации, чтобы уменьшить убытки.

Напомним, что с 31 января в Николаеве из-за ухудшения ситуации с COVID ученики 5-11 классов на две недели переходят на «дистанционку».