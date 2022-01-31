Гостиница, вертолетная площадка, ремонты во всех отделениях: Глава Николаевской детской облбольницы рассказал о планах на реконструкцию

Глава КНП «Николаевская областная детская больница» Александр Плиткин рассказал о планах масштабной реконструкции больницы, на которую из Государственного бюджета должны выделить около полумиллиарда гривен.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Врач отметил, что детская областная больница, наряду с клинической областной больницей – это наиболее многопрофильные учреждения, поэтому такие масштабные реконструкции необходимы. По его словам, корпуса в больнице старые – одному около 40 лет, другому 20.

По планам строительство нового корпуса, ремонт пищеблока, ремонты во всех корпусах, строительство гостиницы для родителей пациентов из области, и даже вертолетная площадка. Гостиницу планируют разместить над пищеблоком, а сверху оборудовать вертолетную площадку.

— Реконструкция под собой подразумевает и строительство нового какого-либо корпуса, полностью проведение ремонта во всех отделениях, пищеблоки. Вплоть до постройки гостиницы небольшой на территории, где могли бы находиться родители или пациенты с области, чтоб они не бегали, не искали себе жилье. Чтоб была вертолетная площадка, чтоб можно было бы, в случае необходимости транспортировать больного в Киев, - сказал Плиткин.

Помимо этого, есть планы по формированию Южного регионального центра онкологии совместно с заведующим отделением онкогематологии Михаилом Адыровым.

— Мы себе запланировали формирование Южного регионального центра онкологии, в нем очень разумные и хорошие специалисты, с которыми считаются в Киеве, именно детские специалисты. И спасибо нашему депутатскому корпусу, главе областного совета, которая прониклась этой проблемой, она неоднократно была у нас в онкологическом отделении, и она очень здорово поддерживает данную инициативу. Мы очень плотно работаем с заведующим отделением – Адыровым Михаилом Васильевичем. В высшей степени умнейший доктор с ученой степенью, - отметил Александр Плиткин.

При этом, под Центр выделят этаж с операционными блоками, боксами, стерилизацией. Что же касается удобства для пациентов, поскольку ремонт будет поэтапный, детей будут перемещать из корпуса в корпус.

— У нас есть семиэтажный корпус, он считается хирургическим, и, начиная с седьмого этажа по первый – это операционные, хирургические, травматология, приемное отделение. И мы планировали, это уже совместно с проектантами, этапность проведения работ. Сначала берется один корпус, потом другой корпус, мы перемещаемся с детками. Одно отделение переходит в другое отделение, эти вопросы мы решаем совместно с проектантами, - рассказал Плиткин.

В 2022 году приступят к ремонту поликлинического корпуса.

— В 2022 году мы планируем сделать поликлинический корпус, это двухэтажный корпус, в котором на первом этаже находится поликлиника, на втором – ЛОР-отделение. Теперь это будут два этажа поликлинического отделения с достаточно серьезным оборудованием для обследования больных деток. Параллельно будем заниматься семиэтажным зданием. Не просто ремонт, это будет утепление фасадов, это будут красивые цвета, чтоб не унылое серое здание было, а для детей, - отметил Александр Плиткин.

Ранее директор КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин заявил, что ему хватит средств, чтоб выплатить повышенные зарплаты медикам за январь, но дальше необходима будет помощь.

Напомним, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о планах на 2022 год, среди которых реконструкция и строительство ряда объектов.