Водители маршрута №3а самовольно сокращают схему движения – в мэрии Николаева заявили, что полиция привлечет их к админответственности

В Николаеве водители, которые ездят по маршруту №3а, самовольно сокращают маршрут и едут по схеме движения маршрутов №3, на что жалуются жители микрорайона Варваровка.

Об этом речь шла в понедельник, 31 января, в ходе аппаратного совещания в Николаевской мэрии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» увидел 7 жалоб от разных людей на работу данного маршрута и на то, что водители сами повышают плату за проезд

Начальник управления транспорта Дмитрий Попов отметил, что ситуация ему известна и причина жалоб в том, что водители самостоятельно меняют маршрут.

— Иногда водители, которые должны ехать по маршруту №3а, сокращают его, и движутся по маршруту №3. Мы об этом сообщили патрульной полиции, чтобы их привлекли к административной ответственности. Также провели работу и с перевозчиком. Потому что изменения тарифа не происходит, и пассажиры считают, что неправомерно с них берут на одну гривну больше, – рассказал Попов.

Как известно, 22 июня в мэрии Николаева определили ряд фирм, которые на протяжении года будут обслуживать городские маршруты. К тому же, 26 мая исполком горсовета Николаева поднял стоимость проезда в «маршрутках» и коммунальном транспорте с 1 июня. Теперь большинство маршруток стоит по 7 гривен.

Напомним, что в 2021 году членам исполкома горсовета Николаева не удалось продлить маршрут №3 в Варваровку.