Телескоп «Хаббл» показал карликовую галактику в созвездии Живописца

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал карликовую галактику NGC 1705, которая находится в созвездии Живописца, примерно в 17 миллионах световых лет от Земли.

Об этом сообщается на сайте телескопа.

Галактику называют «космическим чудаком» (оригиналом, oddball). Она маленькая, неправильной формы и недавно пережила волну звездообразования. При этом она может дать ценную информацию об общей эволюции галактик.

Впервые «Хаббл» заглянул в сердце галактики в 1999 году, а теперь астрономы опубликовали более подробный портрет NGC 1705.

Напомним, ранее «Хаббл» сфотографировал галактику в созвездии Паруса.