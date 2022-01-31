Из-за отсутствия детской «инфекционки» в Николаеве, в областной больнице хотят построить отдельный корпус для детей

В КНП «Николаевская областная детская больница» хотят построить корпус для лечения детей с инфекционными заболеваниями.

Об этом сообщил директор КНП Александр Плиткин в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Он отметил, что в больнице есть отделение для больных инфекционными заболеваниями, но отделение необходимо выделить в отдельный корпус. Эти планы, по словам Плиткина, уже согласованы с Киевом.

— Мы планируем, и эти планы подтверждены в Киеве, о постройке четырехэтажного нового корпуса для инфекционных больных. На сегодняшний день у нас отделение для инфекционных больных находится в одном из корпусов, а вообще их надо выделять в отдельный корпус с бактериологической лабораторией, со всеми методами исследования, - сказал Плиткин.

Он подтвердил, что такая необходимость возникла в связи с отсутствием детской инфекционной больницы в городе. Кроме того, построить корпус в многопрофильной больнице логично, поскольку дети, болея инфекционными заболеваниями, периодически нуждаются в другой медицинской помощи.

— Да. Это очень правильно, что при нас будет находиться именно отдельный инфекционный корпус, потому что детки, которые страдают теми или иными назоформами инфекционных болезней, они нуждаются в консультациях у других специалистов. У нас за год около пяти человек, которые поступили с COVID, были прооперированы с аппендицитом. У нас более десяти человек были переведены с роддомов в тяжелом состоянии, которые нуждались в интенсивной терапии, в искусственной вентиляции, - добавил Александр Плиткин.

Напомним, в 2019 году николаевскую детскую областную инфекционную больницу срочно закрыли в связи с ее аварийным состоянием – детей перевели в другие медучреждения.

После вспышки пандемии коронавируса, спустя некоторое время стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» отказывали детям в приеме. Об этом заявил Гендиректор «Нибулон» Алексей Вадатурский, который профинансировал ремонт в больнице, а также начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.