«Своих не бросаем»: Мэр Днепра Филатов заявил, что семье погибшей от рук «стрелка» вахтерше «Южмаша» выделят матпомощь и сделают ремонт в доме

Семье погибшей работницы вахты Днепровского предприятия «Южный машиностроительный завод» Веры Лебединец выплатят материальную помощь и сделают ремонт в их доме.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов у себя на странице в Facebook.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. После этого Рябчук забрал оружие, магазины с патронами и скрылся с места происшествия. Однако спустя несколько часов сам связался с правоохранителями и сдался им. Одна из погибших - Вера Лебединец. Она не дала возможности Рябчуку выйти из завода через контрольно-пропускной пункт, поэтому он застрелил ее.

Филатов заявил, что семье погибшей выделят единоразовую помощь в размере 250 тысяч гривен. Дочери Кире Лебединец будут выплачивать ежемесячную помощь до ее совершеннолетия. Сам Филатов жертвует часть своей заработной платы.

«1. Семье героически погибшей Веры Лебединец будет выделена единоразовая материальная помощь в размере 250 000 гривен из целевого фонда мэра. 2. Дочери Веры, Кире Лебединец, будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ей совершеннолетия. 3. Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению. 4. Город представит помощь в ежегодном оздоровлении. 5. Матери Веры Лебединец, работающей в системе городского образования, будет повышена в два раза заработная плата. 6. Вера Лебединец награждена городским почетным знаком «Защитнику Отчизны» ( посмертно ). 7. Семье будет произведён ремонт в доме, где они проживают за счёт частных пожертвователей и народных депутатов ВР, пожелавших остаться неизвестными», - отметил городской голова.

Также Филатов призвал тех, кто «устроил вакханалию в соцсетях» (очевидно, имеются в виду люди, поддерживающие действия Артемия Рябчука), помочь семье погибшей. Помимо этого, мэр Днепра обратился к командованию Нацгвардии с рекомендацией «не забыть «случайно» семью Лебединец.

«1. Очень хотелось, чтобы «добрые люди», устроившие вакханалию в соцсетях, тоже поучаствовали в помощи. Реквизиты будут опубликованы в ближайшее время, после оформления опекунства. 2. Настоятельно рекомендую командованию Нацгвардии не забыть «случайно» семью Веры, погибшей по вине ваших подчинённых, при начислении материальной помощи. Иначе буду выступать публично. Спасибо за внимание. Своих не бросаем», - добавил Борис Филатов.

Напомним, Национальная гвардия Украины выплатит семьям погибших и раненым в Днепре по 1,8 миллиона гривен.