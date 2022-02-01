Шесть украинских семей получили звание Праведников народов мира за спасение евреев во Вторую мировую войну

Посольство Израиля в Украине присвоило шестерым украинским семьям звание Праведников народов мира. Это звание получают люди, спасавшие евреев во Второй мировой войне.

Об этом сообщает «Суспільне».

- Мы знаем все о Бабьем Яру, но таких мест как Бабий Яр есть сотни по всей Украине. И история Праведников народов мира – это часть нашей общей истории. Это самая эмоциональная страница истории еврейского и украинского народов. Нам важно об этом помнить и, я думаю, что и для Украины важно об этом помнить, потому что это настоящие герои украинского народа, - отметил Посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

В церемонии принимали участие потомки людей, рисковавших жизнью, чтобы спасти евреев.

- Я горжусь подвигом своего деда Игната Павловского и его брата Петра, которые с риском для своей жизни с мая 1942 по февраль 1944 года скрывали десять евреев, потому что эти люди были в ситуации, в которой было очень тяжело выжить. Я благодарен государству Израиль, что они сегодня отметили поступок моего деда, - рассказал представитель семьи Праведников Владимир Павловский.

По данным на 1 января 2021 года, звание Праведника народов мира было присвоено 2673 гражданам Украины. По количеству Праведников Украина занимает четвертое место после Польши, Нидерландов и Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что израильский город может стать побратимом Николаева и заинтересован развивать бизнес-сотрудничество.