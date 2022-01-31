Выпускник НУК имени адмирала Макарова работает в полярной экспедиции и исследует Антарктиду

Выпускник Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Владимир Горбань работает на первом украинском ледоколе «Ноосфера», который исследует Антарктиду и доставляет полярников на научно-исследовательскую станцию «Академик Вернадский».

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Владимир Горбань закончил учебу в 2014 году и недавно устроился работать на флагман украинского научно-исследовательского флота.

Как известно, Кабинет Министров Украины приобрел ледокол в 2021 году у Британской антарктической службы. На службе судно находится с 1991 года и раньше называлось «James Clark Ross». Отметим, что 28 января 2022 года ледокол «Ноосфера» отправился в свой первый рейс под украинским флагом изучать Антарктиду. Именно в составе экспедиции находится электромеханик II разряда, выпускник НУК имени адмирала Макарова Владимир Горбань.

«Выражаю свое уважение и признательность НУК имени адмирала Макарова за полученное высшее образование, которое после длительной работы на зарубежных судах дало мне шанс занять должность ЭТО – электротехнического офицера на флагмане украинского научно-исследовательского флота – ледокола «Ноосфера». Спасибо Вам, администрации Учебно-научного Института автоматики и электротехники, преподавателям, а также нашему наставнику – основателю и главному генератору ЭТО в НУК», - вдохновенно пишет студент НУК имени адмирала Макарова Владимир Горбань в электронном письме, которое пришло ректору университета Евгению Трушлякову.

Владимиру Горбаню пожелали дальнейших свершений, интересной работы и самосовершенствования.

Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В этом году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.

Как известно, 28 января, ледокол «Ноосфера» отправился из Одессы в Антарктиду – доставит на «Вернадского» ученых, годовой запас провизии и стройматериалы.