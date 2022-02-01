Фотограф снял с высоты птичьего полета вечерний Николаев: «Город зажигает свои огни»

Николаевский фотограф Дмитрий Берин опубликовал снимки яркого и очень насыщенного заката в городе.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на страницу фотографа в Facebook.

«Виды вечернего Николаева с высоты птичьего полета радуют глаз и демонстрируют, что красоту можно рассмотреть даже во тьме. Как только солнце заходит за горизонт, Николаев зажигает тысячи огней в окнах домов и витрин. Проспекты, улочки и городские площади обретают четкие силуэты и манят прогуляться по ночному Николаеву», - отмечает издание.

Напомним, ранее николаевец снял видео, как выглядит туманный город с высоты птичьего полета.