«Властям проще брать кредиты»: В «NAVAL PARK» раскритиковали горсовет Николаева, который игнорирует решение о выделении земли в аренду

В ООО «Наваль» раскритиковали Николаевский городской совет, который препятствует реализации проекта индустриального парка на территории Черноморского судостроительного завода.

Об этом сообщают на Facebook предприятия.

Отметим, предприниматели, которые являются владельцами имущественного комплекса Черноморского судостроительного завода, хотят обустроить на его месте индустриальный парк. Для этого им необходимо выкупить землю, однако городской совет тормозит этот процесс.

«Партнеры «Индустриального парка «Наваль» ждут старта реализации проекта. И на постоянные вопросы: КОГДА? Мы вынуждены отвечать, что, к сожалению, городские власти Николаева не заинтересованы в развитии города. Но мы надеемся, что ситуация изменится. Благодаря вашим реакциям в соцсетях, в СМИ, мы видим, что николаевцы заинтересованы в этом проекте. Инвесторы заинтересованы. Не заинтересованы только депутаты. Поэтому мы будем обращаться в суд и в правовом поле защищать развитие Николаева», - говорится в сообщении.

Заседание Хозяйственного суда по иску предпринимателей должно было состояться 12 января, но его перенесли. В «Наваль» объясняют, что не получили от городского совета договор аренды земли под ЧСЗ - бывший созыв депутатов проигнорировал этот вопрос.

«Во-первых, «Индустриальный парк «Наваль» после банкротства ЧСЗ (на территории которого будет располагаться парк) не получил от горсовета вовремя договор аренды, поэтому мы предоставили свой вариант. Уже прошло полгода, но мы от депутатов не получили ответ. Нет ни согласования, ни отказа - просто тишина. Во-вторых, мы не согласны с суммой за пользование землей в течение 2017-2021 года: депутаты предыдущего созыва также проигнорировали наш вопрос, мы не подписали договор, соответственно не получили в аренду землю», - отмечают в сообщении.

Документы по проекту были направлены в мэрию еще в июле 2021 года, но депутаты продолжают игнорировать этот вопрос, создавая искусственные препятствия в процессе реализации проекта.

«Мы обращаемся в суд с просьбой признать наш проект договора. Мы планируем выкупить территорию площадью 200 гектар у города. Соответствующие документы направлены в горсовет еще в июле 2021 года. Однако депутаты игнорируют данный вопрос. Таким образом, они создают искусственные препятствия для подписания договора и нарушают наши права как субъекта хозяйствования», - говорится в сообщении.

При этом, предприятие имеет законное право выкупить землю под имуществом, которое им принадлежит. На предприятии подчеркивают, что средства за землю пойдут в бюджет города, помимо этого будут выплачиваться налоги.

«Имущество, которое находится на территории указанного участка, принадлежит «Индустриальному парку «Наваль». Выкупить под ним землю - наше законное право. Городской бюджет получит единоразовый платеж в размере девятизначного числа. Кроме того, мы и наши инвесторы будем платить регулярно налоги. Будут созданы новые рабочие места - тоже поступления в бюджет. Однако, вероятно, николаевским властям проще брать кредиты, чем довести до логического решения этот проект. Но мы будем отстаивать право проекта на жизнь и публично обращаемся к городским властям: мы готовы инвестировать в Николаев. А вы готовы поддержать проект, направленный на развитие города?» - подытоживают в сообщении.

Справка:

В июле 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области признал некогда один из крупнейших судостроительных заводов Украины «ЧСЗ» банкротом. Последующие три года проходила ликвидация предприятия, его имущество распродавалось. И 25 июня 2021 года Хозсуд официально закончил процедуру банкротства.

Одним из крупнейших кредиторов завода была компания «Наваль Парк», которая стала новым собственником имущественного комплекса завода на общей площади в чуть больше 200 га и которая начала реализацию крупномасштабного инфраструктурного проекта «Индустриальный парк» на этой территории. Судостроительный кластер уже стал резидентом этого парка и представлен Николаевской верфью Smart Maritime Group.

В апреле 2021 года Николаевский городской совет не без споров принимает решение о передаче в аренду ООО «Наваль Парк» двух земельных участков общей площадью 61,63 га на территории бывшего ЧСЗ с условием выплаты 22,69 миллионов гривен, которые город считает долгом компании за пользование участком с 2018 года. Еще один участок – 140 га – компания хочет выкупить.