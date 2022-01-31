«Улучшение жизни в общинах – приоритет нашей работы»: На Николаевщине реализовали 38 соцпроектов

В Николаевской области реализовали 38 социальных проектов для громад.

Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

«Улучшение жизни в общинах – приоритет нашей работы. Все чаще получаю письма из общин о помощи в финансировании разных проектов. Конечно, каждое общество важно, а улучшение жизни его жителей – принципы нашей работы. Но невозможно решить все проблемы сразу», - написала Замазеева.

Она отметила, что благодаря реализации социальных проектов громады развиваются.

«Выход есть! Каждое общество, опираясь на мнения своих жителей, может подать социальный проект в областной совет и воплотить его в жизнь за счет софинансирования. Благодаря программе развития местного самоуправления в прошлом году нам удалось реализовать 38 соцпроектов! Призываю общины Николаевщины подавать свои проекты на отборочный конкурс. И, возможно, именно ваша ТГ станет более комфортной для ее жителей. Ведь программа развития местного самоуправления – это действенный механизм внедрения изменений на местах», - сообщила глава областного совета.

Напомним, ранее сообщалось, что из областного бюджета Николаевской области выделили 6 миллионов гривен на реализацию проектов.