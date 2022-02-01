В Украине стартовала регистрация на ЗНО-2022

Во вторник, 1 февраля, в Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

«Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из 5-ти учебных предметов», - написал Шкарлет.

Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня. Дополнительная сессия пройдет с 23 июня по 15 июля.

В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам:

•Физика – 23 мая

•Химия – 26 мая

•Украинский язык и литература – 31 мая

•Математика – 3 июня

•Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня

•Английский язык – 7 июня

•История Украины – 10 июня

•География – 14 июня

•Биология – 17 июня

Для регистрации на ЗНО абитуриентам необходимо подготовить копию паспорта гражданина Украины и фотографию 3х4. Регистрация на экзамен продлится до 9 марта.

До 29 апреля каждый зарегистрированный участник получит приглашение-пропуск. Результаты тестирования будут обнародованы до 30 июня.

Напомним, что 5 января стартовала регистрация для участия в пробном ЗНО. Стоимость тестирования колебалась в пределах от 213 до 309 гривен.