В Украине стартовала регистрация на ЗНО-2022

Во вторник, 1 февраля, в Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
«Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из 5-ти учебных предметов», - написал Шкарлет.
Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня. Дополнительная сессия пройдет с 23 июня по 15 июля.
В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам:
•Физика – 23 мая
•Химия – 26 мая
•Украинский язык и литература – 31 мая
•Математика – 3 июня
•Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня
•Английский язык – 7 июня
•История Украины – 10 июня
•География – 14 июня
•Биология – 17 июня
Для регистрации на ЗНО абитуриентам необходимо подготовить копию паспорта гражданина Украины и фотографию 3х4. Регистрация на экзамен продлится до 9 марта.
До 29 апреля каждый зарегистрированный участник получит приглашение-пропуск. Результаты тестирования будут обнародованы до 30 июня.
Напомним, что 5 января стартовала регистрация для участия в пробном ЗНО. Стоимость тестирования колебалась в пределах от 213 до 309 гривен.