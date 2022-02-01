В Николаеве от водоснабжения отключили абонента, у которого с 2013 года накопился долг почти в 20 тысяч гривен

Специалисты КП «Николаевводоканал» отключили водоснабжение абоненту, проживающему по улице Пилипа Орлика.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Указывается, что он не платил за услуги с 2013 года. Ранее ему уже дважды перекрывали стояк, но он самостоятельно подключался к водосети. За это время он задолжал предприятию почти 20 тысяч гривен.

В четверг 27 января ему в очередной раз перекрыли воду, но он снова самовольно подключился к сети и засыпал колодец землей, чтобы к нему было сложнее добраться. Поэтому в этот раз абонента отключили так, что без специалистов предприятия подключиться ему не удастся, а если и попытается, то вода зальет всю улицу.

— Такая задолженность сложилась по причине того, что абонент не предоставляет нам показания счетчика, не допускает нашего контролера для снятия показаний, поэтому мы вынуждены насчитывать по средним показателям. Учитывая, что дом большой и есть придомовая территория, то после снятия показания долг может увеличиться, - отметила пресс-секретарь предприятия Ирина Крисанова в комментарии ТРК «Март».

В связи с тем, что для отключения была задействована бригада водопроводной сети и тяжелая спецтехника, в частности проводилось разрытие, то абонент должен будет компенсировать эти расходы предприятию, также нужно будет заплатить за повторное подключение.

Отмечается, что бригада абонентского отдела также работала над отключением должников в микрорайоне Ракетное Урочище. Отключено восемь адресов, по которым абоненты задолжали 54 тысячи 261 гривну.

Напомним, что «Николаевводоканал» не без конфликтов продолжает отключать от услуги абонентов-должников - кто-то платит, а кто-то вызывает полицию.