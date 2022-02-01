В Николаеве на Варваровском мосту оторвался болт на деформационном шве, но аварийную ситуацию быстро предотвратили

На Варваровском мосту во вторник, 1 февраля, оторвался болт на одном из деформационных швов. Но аварийную ситуацию быстро устранили.

Об этом сообщает пресс-служба «ЭЛУ Автодорог».

«На одном из деформационных швов оторвался болт. Это могло привести к аварийной ситуации и образованию значительных пробок на въезде в город. Бригада ЭЛУ автодорог оперативно устранила неисправность, обеспечив нормальное движение транспорта через мост», - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты горсовета Николаева просят Кабмин и ВРУ поспособствовать передаче Варваровского моста государству, которую никак не могут осуществить с 2020 года.