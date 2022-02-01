На Николаевщине с дорожной фирмы взыскали ₴2,8 миллиона за загрязнение воздуха

С частного акционерного общества «Первомайское дорожное ремонтно-строительное управление» взыскали свыше 2,8 миллионов гривен убытков за загрязнение атмосферы.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экологическая инспекция еще в 2017 году провела плановую проверку общества относительно соблюдения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, обращения с отходами и опасными химическими веществами.

Проверкой было установлено, что предприятие осуществляло свою деятельность без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением статей 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».

В результате указанного нарушения государству был причинен ущерб в сумме 2 миллиона 815 тысяч 114,23 гривен.

Поскольку предприятием в добровольном порядке ущерб возмещен не был, вопрос взыскания задолженности решен в судебном порядке – в ноябре 2020 года исковые требования удовлетворены. В конце января 2022 года в рамках исполнительного производства сумма ущерба была взыскана в полном объеме.

Владельцем ЧАО «Первомайское дорожное ремонтно-строительное управление» числится Юрий Дяченко, директором – Владимир Горячкивский.

Напомним, как в районе поселка Воскресенское 28 мая 2021 года несколько десятков местных жителей вышли на протест у трассы «Днепр - Кривой Рог – Николаев», чтобы обратить внимание на состояние экологии из-за работы в этом районе асфальтных заводов. В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что приложит усилия к решению вопроса об улучшении экологической ситуации возле села Гороховка и остановке постоянного трафика фур и большегрузов.

В начале июня в Николаевском областном совете прошло совещание, на котором обсудили, как решить проблему села Гороховки. В частности, было принято решение о приобретении передвижной лаборатории для измерения вреда, которые они причиняют окружающей среде - на нее уже были выделены денежные средства.

Однако асфальтный завод, несмотря на возмущения местных жителей и внимание областных властей, продолжил осуществлять свою деятельность и загрязнять воздух.

Позже СБУ прекратила работу подсанкционных предприятий Амирханяна, в том числе и асфальтного завода в Гороховке.