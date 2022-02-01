Фото газового счетчика – 100% передача показаний!

Уважаемые клиенты, АО «Николаевгаз» напоминает о необходимости ежемесячно с 1 по 5 число передавать показания газового счетчика.

Лучше всего это делать с помощью фотофиксации!

С обновленным приложением 104.ua вы можете передать показания своего газового счетчика в считанные секунды, просто сфотографировав его. Интегрированный с искусственным интеллектом, который сам считывает, распознает и фиксирует показания. Обработка фотографии длится несколько минут.

Скачать мобильное приложение 104.ua можно бесплатно с AppStore и Google Play.

Также вы можете воспользоваться другими удобными сервисами передачи показаний счетчика:

• Личный кабинет на сайте 104.ua • Чат-боты 7104ru в Viber или Telegram • СМС на номер 7104 в формате: ХХХХХХХХХХ YYYYY, где ХХХХХХХХХХ – 10 цифр лицевого счета, пробел, YYYYY – 5 цифр показания счетчика (только черные).

Внимание! При неполучении показаний счетчика от потребителя в период с 1 по 5 число применяется механизм планового начисления в соответствии с действующим законодательством (п.4. Глава 4. Раздел IX Кодекса газораспределительных систем).

Справка о компании:

АО «Николаевгаз» - газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

РГК – технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Под брендом РГК работает 20 операторов ГРМ, в которых работает 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тысяч. км газопроводов и 8,4 млн. потребителей газа. Созданные производственные мощности и логистическая сеть РГК обеспечивают современным оборудованием потребности украинского и рассчитаны на глобальные рынки.

АО «Николаевгаз» эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2021 году АО «Николаевгаз» распределило своим клиентам 462,7 млн куб.м газа

За дополнительной информацией обращаться к начальнику управления внешних коммуникаций Элине Луцкевич

раб. 0512 67 49 11

факс 0512 67 49 01

моб. 067 610 55 20

e-mail: Elina.Lutskevich@mkgas.com.ua

Материал для публикации предоставлен предприятием «Николаевгаз» и размещен на договорных условиях.