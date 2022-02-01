Ученые зафиксировали рекордную молнию длиной 768 километров

Всемирная метеорологическая организация ООН зарегистрировала две рекордные молнии – по продолжительности и протяженности природного явления.

Об этом пишет «Бабель».

В апреле 2020 года на юге США исследователи зафиксировали самую длинную молнию из всех ранее зафиксированных. Ее протяженность составляла 768 километров, погрешность такого измерения может составить восемь километров. Такую протяженность ученые сравнивают с расстоянием между британским Лондоном и германским Гамбургом. Предыдущий рекорд фиксировали в Бразилии – 709 километров на юге страны, 31 октября 2018 года.

Второй рекорд касается продолжительности природного явления – между Уругваем и Аргентиной 18 июня 2020 года вспышка молнии продолжалась 17,102 секунды (+-0,002 секунды). Предыдущий рекорд составил 16,73 секунды, его фиксировали в Аргентине 4 марта 2019 года.

Напомним, ранее в Карпатах молния попала в группу туристов.