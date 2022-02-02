В Швеции хотят научить ворон собирать окурки и мелкий мусор – это поможет сэкономить миллионы

Сотрудники шведского стартапа Corvid Cleaning запустили пилотный проект, в рамках которого они обучат ворон города Седертелье обменивать окурки и мелкий мусор на еду в специальных автоматах.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Разработчики выбрали ворон, потому что они являются одними из самых умных птиц. По словам исследователей, вороны умеют рассуждать на уровне семилетних детей.

- Их легче учить, и они могут учиться друг у друга. Также риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор, уменьшается, - заявил один из создателей проекта Гюнтер Ханссен.

По его оценкам, такой метод сбора мусора может сэкономить около 75% затрат, связанных с уборкой территории города:

- Стоимость за сбор одного окурка сегодня составляет две кроны. Если мусор будут собирать вороны, то эта сумма значительно уменьшится. Экономия для муниципалитета зависит от того, сколько окурков соберут вороны.

По данным шведского фонда «Сохраняй порядок», на улицах ежегодно остается более миллиарда окурков, что составляет примерно 62% всего мусора. Власти тратят около 20 миллионов крон на уборку улиц. Старт пилотного проекта запланирован на весну. Если он окажется успешным, технологию запустят на постоянной основе сразу в нескольких регионах Швеции.

Напомним, что ранее такой проект ввели в тематическом парке во Франции.