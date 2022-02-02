Американские инженеры на основе чертежей да Винчи создали работающий дрон

Группа инженеров Университета Мэриленда создала беспилотный дрон-квадрокоптер Crimson Spin с архимедовыми винтами.

Об этом сообщает «TJournal» со ссылкой на CNet.

Архимедовы винты разработали в античные времена для перемещения воды. Леонардо да Винчи придумал винту другое применение и ещё в XV веке предложил концепцию летательного аппарата. Создатели Crimson Spin были удивлены, что идея сработала. Изначально члены команды были настроены скептически, но после того, как компьютерные симуляции и напечатанные на 3D-принтере прототипы винтов показали эффективность, они воодушевились дизайном да Винчи.

Дрон, вдохновленный эскизами да Винчи, способен взлетать и перемещаться, при этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум, больше похожий на дрель. В перспективе эту технологию можно доработать и сделать на основе нее более крупный летательный аппарат, пригодный даже для полета людей.

Напомним, ранее в Неаполе нашли украденную копию картины Леонардо да Винчи.