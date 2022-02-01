В Николаеве представят нового директора ГБР – им станет очередной уроженец Харькова

В среду, 2 февраля, директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев представит нового директора Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве. Им стал уроженец Харьковской области Александр Козленко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в ГБР.

Новым руководителем николаевского терруправления Госбюро расследований стал Александр Козленко, который в 2020 году занимал должность заместителя начальника управления по обеспечению личной безопасности ГБР.

По данным его деклараций, в 2015 году он находился на должности начальника сектора в составе отдела Управления криминальной полиции ГУНП в Харьковской области, в 2016 году возглавил Слободский отдел полиции ГУНП. В 2017 году Козленко занимал должность начальника Немышлянского отдела полиции, в 2019 году его назначили руководить Харьковским отделом полиции ГУНП в Харьковской области. После этого, в 2020 он подал декларацию перед увольнением из органов полиции. В открытом доступе деклараций Козленко о доходах в ГБР нет. Однако, согласно последнему опубликованному документу, в 2020 году он занял должность замначальника управления в ГБР и получил почти 120 тысяч гривен после увольнения из полиции.

В декларации, которую Козленко подал перед увольнением, он указал общую с семьей квартиру, которой они владеют с 1994 года, дом в Харькове на 151 квадратный метр, гараж, баню и земельный участок, которыми он владеет с 2017 года. В 2018 году жена Козленко Юлия приобрела жилой дом в Безлюдовке Харьковской области и земельный участок там же. Также у его супруги с 2014 года есть офис в Харькове. В ее собственности также имеется гараж (в 2009 году) и квартира (в 2003 году) в Харькове, земельный участок в Золочево.

Из транспортных средств он указал автомобиль FIAT Doblo 2003 года выпуска и Lexus RX 350 2014 года выпуска, которые жена новоназначенного начальника ГБР приобрела в 2019 году. Сам Козленко с 2020 года пользуется Оpel Veсtra 2008 года выпуска.

На момент увольнения из органов полиции Козленко задекларировал 89 тысяч гривен наличных средств, которые хранит его жена, и чуть более 27 тысяч гривен Юлии на банковских счетах.

Отметим, что в Харькове Козленко служил с Олегом Бехом. Как известно, Бех был назначен на должность начальника николаевского УБОП в октябре 2012 года и успешно руководил этим подразделением до мая 2014 года. Также он работал в ГУНП Одесской и Полтавской областей. Харьковский Главк полиции Бех возглавлял с декабря 2017 по апрель 2019 годов.

Также стоит отметить, что все нынешнее руководство Николаевской облпрокуратуры и двое новых руководителей Николаевской и Первомайской окружных прокуратур также выходцы Харьковщины. В общей сложности они занимают уже шесть руководящих должностей. Как известно, в Харькове родилась и начала свою карьеру Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Тем временем в полицию Николаевщины назначены двое одесситов на руководящие должности.

Напомним, что следователю Николаевского районного управления полиции №3, лейтенанту Владиславу Боброву (сыну судьи Заводского райсуда Николаева Ирины Бобровой), которого задержали во время поиска «закладки», о подозрении не сообщали. Сейчас уголовное производство расследует николаевское ГБР. Также напомним, что все санкции ГБР рассматриваются в Заводском райсуде.

Также напомним, что только спустя год ГБР вручило о подозрении экс-прокурору Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры Евгению Колосу по делу о ДТП на проспекте Героев Украины. При этом официально в ведомстве об этом не сообщали, хотя летом на пресс-конференции директор Николаевского ТУ ГБР Дмитрий Титор «анонсировал» оглашение деталей в этом производстве.

Кроме того, следователи ТУ ГБР спустя год не сообщили о подозрении лицам, которые могут быть причастны к потере служебного оружия в Витовском (ныне отделение полиции №4 Николаевского РУП) отделении полиции.

Стоит также отметить, что юрисдикция ТУ ГБР, расположенного в Николаеве, распространяется на Николаевскую, Одесскую и Кировоградскую области.