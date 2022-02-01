«Не критикуйте, а делайте»: Нардеп Негулевский рассказал об итогах программы «Большая стройка» в 2021 году на Николаевщине

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский рассказал об итогах реализации программы «Большая стройка» в 2021 году в Николаевской области.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

«Когда оппозиция критикует Программу Президента Украины «Большое строительство», мне хочется показать им вот этот список. Это Николаевщина, 2021 год, количество отремонтированного и реконструированного», - написал нардеп.

В итоге, в 2021 году за счет «Большой стройки» были реконструированы и отремонтированы ряд объектов. Медицинская сфера:

-капитальный ремонт онкологического диспансера в Николаеве;

-реконструкция приемного отделения в Баштанке;

-реконструкция приемного отделения в Николаевской областной больнице;

-реконструкция приемного отделения в Николаевской больнице скорой помощи;

- капитальный ремонт приемного отделения в Вознесенске;

-реконструкция приемного отделения в Первомайске;

-новое строительство амбулатории в селе Лиманы;

-реконструкция амбулатории в селе Баловно;

-новое строительство амбулатории в селе Галициново;

-новое строительство амбулатории в селе Мартыновское;

-новое строительство амбулатории в селе Высунск;

- новое строительство амбулатории в селе Мостовое;

- новое строительство амбулатории в селе Катеринка;

- новое строительство амбулатории в селе Бугское;

Сфера образования:

-капитальный ремонт школы в Вознесенске;

- капитальный ремонт школы в Арбузинке;

Культура:

-реконострукция Центра культуры и досуга в селе Свободное Запорожье;

Спорт:

-реконструкция стадиона в городе Очаков;

-капитальный ремонт стадиона в Вознесенске;

-Флаг Украины в Николаеве;

«Сообщаю – мы только взяли разгон. А для всех скептиков напоминаю – не критикуйте, а делайте. А лучше делайте вместе с нами. Работаем!» - добавил Игорь Негулевский.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский анонсировал ремонт дорог вдоль береговой линии Коблево и в Баштанке.