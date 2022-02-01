«Не критикуйте, а делайте»: Нардеп Негулевский рассказал об итогах программы «Большая стройка» в 2021 году на Николаевщине

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский рассказал об итогах реализации программы «Большая стройка» в 2021 году в Николаевской области.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
«Когда оппозиция критикует Программу Президента Украины «Большое строительство», мне хочется показать им вот этот список. Это Николаевщина, 2021 год, количество отремонтированного и реконструированного», - написал нардеп.
В итоге, в 2021 году за счет «Большой стройки» были реконструированы и отремонтированы ряд объектов. Медицинская сфера:
-капитальный ремонт онкологического диспансера в Николаеве;
-реконструкция приемного отделения в Баштанке;
-реконструкция приемного отделения в Николаевской областной больнице;
-реконструкция приемного отделения в Николаевской больнице скорой помощи;
- капитальный ремонт приемного отделения в Вознесенске;
-реконструкция приемного отделения в Первомайске;
-новое строительство амбулатории в селе Лиманы;
-реконструкция амбулатории в селе Баловно;
-новое строительство амбулатории в селе Галициново;
-новое строительство амбулатории в селе Мартыновское;
-новое строительство амбулатории в селе Высунск;
- новое строительство амбулатории в селе Мостовое;
- новое строительство амбулатории в селе Катеринка;
- новое строительство амбулатории в селе Бугское;
Сфера образования:
-капитальный ремонт школы в Вознесенске;
- капитальный ремонт школы в Арбузинке;
Культура:
-реконострукция Центра культуры и досуга в селе Свободное Запорожье;
Спорт:
-реконструкция стадиона в городе Очаков;
-капитальный ремонт стадиона в Вознесенске;
-Флаг Украины в Николаеве;
«Сообщаю – мы только взяли разгон. А для всех скептиков напоминаю – не критикуйте, а делайте. А лучше делайте вместе с нами. Работаем!» - добавил Игорь Негулевский.
Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский анонсировал ремонт дорог вдоль береговой линии Коблево и в Баштанке.