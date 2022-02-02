«На него, как он считает, закон не распространяется»: Нардеп Негулевский раскритиковал олигарха Ахметова, на фирмах которого проводят обыски

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал украинского олигарха Рината Ахметова.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, БЭБ проводило следственные действия на предприятиях, которые занижали рентную плату за пользование недрами. Ущерб бюджету составляет около 18 миллиардов гривен.

Нардеп отметил, что в скором времени в СМИ, которыми владеет олигарх, появятся «слезливые истории» о политических преследованиях.

«Стало известно, что правоохранители проводят обыски на комбинатах Рината Ахметова. Еще один интересный факт - сотрудниками БЭБ установлена ​​недоплата более 18 млрд гривен ренты в госбюджет со стороны компании Метинвест Ахметова. Немного подождем и услышим слезящиеся истории из каналов олигарха о том, как плохая власть прессует честный бизнес», - написал нардеп.

Негулевский возмутился тем, что Ахметов уверен – на него закон не распространяется.

«А между тем сам Ахметов продолжает обижать и наживаться за счет украинцев, а когда к нему приходят силовики, бесится, потому что на него, как он считает, закон не распространяется. Ахметова ждет разочарование. А мы подождем», - добавил нардеп.

Напомним, что что состояние украинского олигарха Рината Ахметова за 2021 год выросло более чем на 50% и теперь составляет $11,7 миллиарда.

Также ранее сообщалось, что противостояние с Зеленским может обойтись Ахметову в сумму до $880 миллионов.

Еще напомним, как в 2020 году Черноморская таможня выявила ряд нарушений, в частности минимизацию платежей со стороны «НГЗ» и подала иск об отмене разрешения на помещение товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории.

Ранее сообщалось, что 27 марта 2020 года судья Игорь Устинов вынес решение в пользу ООО «НГЗ» (входящей в состав ОАО «РУСАЛ» Дерипаски) об обеспечении иска, которым остановил действие решения Черономорской таможни Гостаможслужбы, об отзыве разрешения на помещение товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории.

После этого руководитель Черноморской таможни Гостаможслужбы Александр Щуцкий возмутился решением судьи Николаевского окружного административного суда Игоря Устинова, которое позволяет ООО «Николаевский глиноземный завод» избежать уплаты налогов. Кроме того, Щуцкий заявил, что из-за ситуации с НГЗ, Николаевская область находится на пороге экологической катастрофы.

Также сообщалось о том, что по словам и.о. главы Черноморской таможни, предприятие олигарха Дерипаски ежемесячно платит в фонд николаевского СБУ и других правоохранителей, чтобы избежать лишних разбирательств.

К тому же, в Черноморской таможне заметили, что судьи Николаевского админсуда в любом деле принимают решения исключительно в пользу НГЗ.

Позже, и.о. начальника Черноморской таможни заявил, что о ситуации с НГЗ всем было известно, но «суды и руководство города годами сознательно закрывали глаза на весь этот беспорядок».