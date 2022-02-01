«История повторяется»: В «NAVAL PARK» напомнили, что спасло Николаев от упадка 160 лет назад

В ООО «Наваль» напомнили об истории Николаева, когда 160 лет назад город пришел в упадок и мог исчезнуть, но его спасло решение военного губернатора Богдана фон Глазенапа, который поддержал проект по строительству железной дороги, чем принес городу доход.

Соответствующее видео опубликовано на странице предприятия в Facebook.

160 лет назад Николаев терпел упадок – закрыли Николаевское адмиралтейство, из-за чего произошло резкое сокращение флотилии. Люди стали уезжать из города, бюджет был мизерным и не покрывал расходов. Тогда, в 1863 году, фон Глазенап издал указ об открытии Николаевского коммерческого порта. Он стал третьим портом после Санкт-Петербурга и Одессы, а позже и первым – с началом вывоза оттуда хлеба.

Позже купцы и инвесторы предложили построить железную дорогу «Знаменка-Николаев» для увеличения экспорта и, соответственно, поступлений в город, но местные власти не поддержали эту идею. Единственным, кто решил поспособствовать воплощению этого плана в жизнь, стал фон Глазенап. С этой идеей он даже поехал к князю и попросил поддержать проект. После этого дорогу построили и Николаев вышел на международную арену торговли.

- Николаев включился в международную систему торговли и стал составляющей общегосударственного торгово-промышленного капитала. Это и стало залогом экономической стабильности города, - говорится на видео.

В «NAVAL PARK» отмечают, что сегодня, 160 лет спустя городские власти опять не поддерживают реализацию перспективных проектов, и задаются вопросом – кто станет для города новым Глазенапом?

- История повторяется. Как и 160 лет назад позиции местной власти и депутаты городского совета не демонстрируют продуманного подхода к развитию города. Не поддерживают путь возрождения Николаева. Остается лишь надежда. Надежда на победу здравого смысла и любви к собственному городу. Современный Николаев рассчитывает на появление нового Глазенапа. Тем более, в городе есть много перспективных проектов, среди которых индустриально-логистический парк «NAVAL PARK, - добавляют на видео.

Напомним, ранее в ООО «Наваль» раскритиковали Николаевский городской совет, который препятствует реализации проекта индустриального парка на территории Черноморского судостроительного завода.

Справка:

В июле 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области признал некогда один из крупнейших судостроительных заводов Украины «ЧСЗ» банкротом. Последующие три года проходила ликвидация предприятия, его имущество распродавалось. И 25 июня 2021 года Хозсуд официально закончил процедуру банкротства.

Одним из крупнейших кредиторов завода была компания «Наваль Парк», которая стала новым собственником имущественного комплекса завода на общей площади в чуть больше 200 га и которая начала реализацию крупномасштабного инфраструктурного проекта «Индустриальный парк» на этой территории. Судостроительный кластер уже стал резидентом этого парка и представлен Николаевской верфью Smart Maritime Group.

В апреле 2021 года Николаевский городской совет не без споров принимает решение о передаче в аренду ООО «Наваль Парк» двух земельных участков общей площадью 61,63 га на территории бывшего ЧСЗ с условием выплаты 22,69 миллионов гривен, которые город считает долгом компании за пользование участком с 2018 года. Еще один участок – 140 га – компания хочет выкупить.

О том, как сейчас обстоят дела на территории бывшего судостроительного завода, почему компания хочет выкупить у города землю под имущественным комплексом и планах развития, ранее в интервью рассказал директор ООО «Наваль Парк» Александр Юрков.