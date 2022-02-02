Минздрав Украины дал рекомендации для здорового сна: «Соблюдайте режим и меньше пользуйтесь гаджетами»

Министерство здравоохранения Украины опубликовало советы, которые помогут улучшить качество сна.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Достаточное количество качественного сна способствует защите психического и физического здоровья. Среди рекомендаций:

1. Откажитесь от яркого света. Чтобы подготовиться ко сну, организм должен получить сигнал о наступлении сумерек, потому за час-полтора до того, как вы ложитесь спать, приглушите свет в комнате или используйте теплый свет ночника. Спать лучше в полной темноте и, что тоже важно, в тишине.

2. Проветривайте спальню перед сном. Даже если на улице очень холодно – откройте окно на несколько минут и запустите свежий воздух в комнату. Это поможет налаживанию качественного сна.

3. Избегайте сытного ужина. Ешьте не позже, чем за 3-4 часа до сна, однако и не ложитесь спать голодными. Перед сном лучше избегать сладкой, очень острой, жирной, жареной пищи – она тяжело переваривается и дает организму ненужные во время сна калории. Следует также ограничить употребление кофеинсодержащих напитков, а перед сном выпить теплой воды.

4. Контролируйте экранное время. Откажитесь от гаджетов за 30-60 минут до сна. Свет этих устройств мешает мозгу производить мелатонин – гормон сна. Кроме того, планшеты, мобильные телефоны и ноутбуки стимулируют мозг работать, что усложняет успокоение.

5. Надевайте для сна специальную комфортную одежду. Пижама, ночная рубашка, любимая футболка – неважно, что вы выберете, главное, чтобы эти вещи были изготовлены из натуральной ткани, удобны и не содержали лишних декоративных элементов. Пуговицы или слишком грубые швы будут создавать дискомфорт во время сна.

6. Не забывайте о физической активности. Превратите движение в свою полезную привычку. Если после рабочего дня в офисе у вас есть возможность пойти пешком домой – выберите именно этот вариант или выйдите из автобуса раньше на одну остановку и преодолейте остальное расстояние самостоятельно. Чем больше физической активности, тем лучше наш организм расслабляется. Однако если вы посещаете интенсивные тренировки, лучше завершать их за несколько часов до сна.

7. Положите начало ритуалам успокоения и расслабления. Медитация, дыхательные упражнения, массаж, чтение бумажной книги, принятие ванны – ритуалы, которые помогут расслабиться и настроиться на качественный сон. Не игнорируйте их. Незадолго до сна отдавайте предпочтение спокойной деятельности.

8. Соблюдайте режим. По возможности ложитесь спать и вставайте каждый день в одно и то же время. Если вы планируете нарушить режим в выходные дни, старайтесь, чтобы разница с обычным расписанием не превышала час. Рекомендуемое количество сна для здорового взрослого человека составляет 7-8 часов.

Если вам не удается заснуть в течение примерно 20 минут, займитесь чем-нибудь другим – почитайте или послушайте умиротворяющую музыку. Когда почувствуете усталость, можно уже укладываться ко сну.