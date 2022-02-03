В Доманевке организовали детский дом семейного типа, в него на воспитание взяли двоих ребят

В Доманевской громаде с 1 февраля начал функционирование детский дом семейного типа (ДБСТ), где сможет воспитываться до десяти детей-сирот.

Об этом сообщили в Вознесенской райгосадминистрации.

Семья Ивана и Надежды Сабадош, воспитывающая 5 родных детей, приняла в свой круг двоих детей – Сашу и Анастасию, оставшихся без попечения родителей.

«Для самих родителей детский дом семейного типа – это просто юридический термин, а они считают себя обычной многодетной семьей. Отдельная благодарность Доманевскому поселковому совету за предоставление в пользование семье Сабадош просторного жилого дома и содействие в обеспечении оборудованием для надлежащего функционирования», - отмечено в сообщении.

В Вознесенском районе функционируют 2 ДБСТ, в которых воспитываются 12 деток, и 32 приемные семьи, в которых заботятся о 62 детях.

Напомним, что после материала интернет-журнала NikLife лишенные родительской опеки брат и сестра нашли новую семью.