Украинский сурок Тимко дал свой прогноз погоды на весну

Украинский сурок Тимко традиционно 2 февраля дал символический прогноз погоды на весну.

Об этом сообщает «Укринформ».

Сурка ежегодно будят для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары. Прогноз официально объявила для представителей СМИ смотрительница сурка Надежда Токарская, которая и достала Тимко из его домика, где он спал.

- Сегодня пасмурный день, поэтому, согласно древнему поверью, сурок не видит своей тени, которой он мог бы испугаться. Как видите, он спокойно покидает домик. Поэтому делаем вывод: весна будет ранняя, хотя и не завтра, нестабильная, тепло придет через шесть недель, – пояснила Токарская.

Если бы день был солнечный, сурок, пугаясь своей тени, спрятался бы в нору. Это предвещало бы продолжение зимы, что совпадает с прогнозом синоптиков.

Напомним, что такой же прогноз погоды Тимко давал и в 2021 году.