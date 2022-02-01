В Херсонской области полиция нашла николаевского студента, которого восемь месяцев разыскивали как пропавшего без вести

В городе Голая Пристань полиция нашла студента из Николаева, которого разыскивали как пропавшего без вести с июня 2021 года.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, что речь идет о 18-летнем Дмитрии Шаламае, который учится в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. Он ушел из общежития на экзамен и больше ни с кем на связь не выходил.

«В течение восьми месяцев оперативники устанавливали связи парня и места его возможного его пребывания. Впоследствии полицейские выяснили, что он может быть в Винницкой области, откуда приехал на учебу в Николаев, или же на Херсонщине», - сообщили в полиции.

Оперативники обнаружили его в Голой Пристани, где парень по собственному желанию устроился сезонным рабочим. С ним все хорошо, сейчас он находится с родными. Парень рассказал, что не хотел общаться с родными, а мобильный телефон у него похитили. В полиции вернули парню его украденный телефон. Противоправные действия в отношении студента совершены не были, его жизни и здоровью угрозы нет.