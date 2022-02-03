Китайские ученые нашли цветок, который 100 миллионов лет назад попал в янтарь

Китайские ученые заявили об обнаружении окаменелостей цветов, сохранившихся в янтаре, чей возраст насчитывает 100 миллионов лет.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Команда ученых исследовала 21 кусочек янтаря, найденный в Мьянме, который сформировался около 100 миллионов лет назад.

«Исследовательская группа из Циндаоского университета науки и технологий, работающая с экспертами из Открытого университета в Великобритании и других учреждений, обнаружила, что окаменелости цветов были почти идентичны современному виду Филика, который является частью флоры мыса Финбос (ЮАР)», - отмечает издание.

По мнению ученых, находка является обоснованием для изучения взаимосвязи между эволюцией цветковых растений в Юго-Восточной Азии и движением тектонических плит. Они считают, что нынешние цветы из Южной Африки родственны цветку, который 100 миллионов лет назад попал в смолу (янтарь) в Мьянме.

Напомним, ранее в Бразилии нашли гнездо с яйцами динозавра возрастом 60 миллионов лет.