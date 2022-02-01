Пассажир рейса «Одесса - Стамбул» перед взлетом увидел посторонний предмет под крылом – оказалось, что персонал не закрыл крышку топливного бака

Персонал одесского аэропорта не закрутил крышку от топливного бака в крыле самолета, который должен был лететь в Стамбул. Это заметил пассажир самолета и рассказал персоналу, чем и предотвратил возможную аварию.

Об этом сообщается в одесском телеграмм-канале.

Инцидент произошел во вторник, 1 февраля, с самолетом Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines на рейсе «Одесса-Стамбул». По словам очевидца, когда самолет направлялся на взлет, он заметил, что под крылом висит какой-то предмет. Об этом мужчина сообщил бортпроводникам. И вскорости предмет убрали.

«Может кто обратит внимание и безобразия будет меньше. Самолет готовится к взлету, под крылом висит хр*новина см 20 в диаметре. Из всего самолета только я обратил на это внимание. Стоп, фото, разборки и благодарность от командира. Все очень просто, забыли унести эту технологическую штуковину, которая могла повредить крыло во время полета», - рассказал очевидец.

Как объяснил avianews.com технический специалист, непонятный предмет - это крышка заправочной горловины топливных баков. Она закрывает горловину, а в открытом положении крепится на цепи.

«То, что крышка висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки либо закручена недостаточно плотно», - указал специалист.

Также отмечается, что если бы пассажир не заметил сообщил об увиденном, то самолет бы взлетел и на большой скорости крышка могла бы оторваться и повредить воздушное судно.

Напомним, как в воскресенье, 30 января, самолет, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту. Это произошло из-за погодных условий.