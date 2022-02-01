Глава Николаевской ОГА Виталий Ким и два его заместителя заболели коронавирусом

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким получил положительный результат теста на Covid-19.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе облгосадминистрации.

Виталий Ким болеет в легкой форме и выполняет свои служебные обязанности в дистанционном режиме.

Также коронавирусом заболели два заместителя главы ОГА - Юрий Гранатуров и Игорь Кузьмин.

Гранатуров и Кузьмин пребывают на самоизоляции и продолжают работать в дистанционном формате.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у биатлонистки, которая должна была представлять Украину на Олимпийских играх.