Николаевская ОГА объявила конкурс на должность директора украинского театра драмы и музыкальной комедии

В Николаевской ОГА объявили конкурс на должность директора Николаевского Национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

У действующего руководителя театра Николая Берсона истекает срок контракта. Согласно законодательству, в связи с этим необходимо провести конкурс на должность.

Стоит отметить, что Николай Берсон руководит театром уже 33 года. В своем интервью для «NikLife» он рассказывал, как в свое время ему досталось полуразрушенное помещение.

«Полноценной труппы тоже не было, а репетировали актеры практически на пепелище. Тогда никто и поверить не мог, что на базе украинского театра появится «Академия госпожи Кулисы», впоследствии он получит статус академического и недавно – национального», - отмечает издание.

Также добавим, что в этом году истекает пятилетний контракт еще у нескольких руководителей коммунальных учреждений культуры – в частности, это касается русдрама и ОДК.