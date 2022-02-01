«Избавимся от символа упадка и застоя»: Многострадальную гостиницу «Парус», которая 47 лет стоит недостроем в Днепре, снесут

В Днепре снесут многострадальное недостроенное здание гостиницы «Парус», которое простаивает почти 50 лет.

Об этом в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов.

Мэр Днепра отметил, что недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны.

«С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами проблема «Паруса» не решалась. Ни при СССР, ни при независимой Украине», - написал Филатов.

А вчера, 2 февраля, после многолетней судебной тяжбы, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул «Парус» территориальной общине. До этого недострой был в собственности компании «Ромбурс-Приват», который компания выкупила в 2005 году под инвестиционные обязательства.

«Господи, сколько аферистов-застройщиков хотели подхарчеваться на этом жирном месте… Как только они не спрашивали меня соблазнить… Мы, только мы, вернули «Парус» в Город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже. Но уже совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя. (Безусловно, что огромный трезубец, нанесенный волонтерами в 2014-м году, при сносе здания будет обязательно закрашен)», - резюмировал он.

Справка:

Гостиница «Парус» — самый известный долгострой в Днепре. В 1972 году появился проект гостиницы «Парус». Здание высотой 28 этажей с двумя стилобатами должно было занимать общую площадь около 190 тысяч кв. м. В высотной части располагались 600 гостиничных номеров на 996 мест.

Для строительства комплекса специально намыли участок площадью более 6 гектаров между Амурским и Центральным мостами. В 1974 году завершили намывку, а в 1975-м уже забили сваи под высотную часть. Каркас здания возвели за 3 года, а ввести гостиницу в эксплуатацию планировали в 1979 году. Но этому помешали проблемы с финансирование, к 1984 году строительство почти прекратилось. Окончательно работы остановились после 1987 года, хотя работ оставалось на полгода - оставалось сделать внутреннюю отделку и завезти мебель. Однако, не нашлось средств даже на правильную законсервацию объекта. Из-за этого за 30 лет здание пришло в упадок, а все что можно было украсть - разворовали.

В 2005 году «Парус» продали с аукциона. Новый владелец обещал достроить объект за 5 лет с возможностью изменения его назначения, а потом срок продлили до 2015 года. В 2006 году появились новые планы достройки комплекса, к основному зданию добавили несколько новых строений и 45-этажный небоскреб. Но с этого времени, ряда проектных и гидрогеологических работ ничего сделано не было.

Напомним, что в Николаеве тоже есть множество недостроев, судьба которых никак не решается. Например, общежитие на проспекте Мира, которое находится в собственности частного застройщика, но денег на работы у него нет. Поэтому здание облюбовали люди без определенного места жительства.

Или недострой на 3-й Слободской, где планировалось открыть клинику. Здесь нередко местные жители совершают самоубийства. Недострой уже несколько лет пытается забрать себе в собственности ЧНУ имени Петра Могилы, чтобы сделать там университетскую клинику, но депутаты Николаевского горсовета не дают на это разрешение. При этом, и не выносят объект на аукцион для продажи.

Также в Николаеве с 2013 года не могут достроить элитный туристический комплекс у Варваровского моста из-за арендатора соседнего земельного участка, который перекрыл единственный подъезд к строящемуся зданию.

Еще один известный недострой горсовета Николаева купил в 2017 году на Намыве за 11 миллионов 206 тысяч гривен. При этом компания, которая продала его городу, купила его в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен. С октбяря 2018 года купленный Сенкевичем недострой уже полгода находится в аресте. В частности, госаудиторы считают, что Николаев может потерять недострой на Намыве.