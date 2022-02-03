В Днепре появился передвижной центр для стерилизации бездомных животных: «За несколько лет их количество сократится на 80%»

В Днепре купили автомобиль для выездной биостерилизации бездомных животных. Аналогов таким автомобилям нет ни в Украине, ни в Европе.

Об этом в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов.

Он отметил, что четыре года назад город приобрел первые в стране автомобили для отлова и перевозки бездомных животных на базу КП «Зооконтроль». Они выполнены по индивидуальным чертежам, которые тогда городу бесплатно передали из штата Айова (США).

«Теперь в собственности громады появилась полноценная операционная на колесах, где можно проводить бесплатную стерилизацию. В том числе, и собак в частном секторе. В течение нескольких лет это позволит на 80% сократить количество бродячих животных на улицах. Исключительно (!) гуманными методами», - заявил Борис Филатов.

По его словам, новая машина оборудована новейшим итальянским и немецким ветоборудованием по индивидуальному заказу «Зооконтроля», который сегодня является лучшим в Украине.

Кроме операций, животных будут также чипировать и прививать от бешенства. Все послеоперационные швы будут рассасываться сами.

В ближайшее время в мэрии будет объявлен прием заявок от жителей и анонсирован график выездов по всем районам города уже с 15 февраля.

Отметим, что в Днепре действует программа по стерилизации бездомных животных. В частности, Днепр занимается исключительно возвратным отловом - после стерилизации, чипирования и вакцинации от бешенства, собак отпускают на то же место, где выловили.

Напомним, что в Николаеве в 2020 году приняли программу по обращению с бездомными животными, которая базируется на методе ОСВ, за ₴47 миллионов. До этого город с 2018 года жил без какой-либо программы, а между депутатами постоянно возникали споры и конфликты, как же сократить численность собак - методом эвтаназии для всех бездомных собак либо же методом стерилизации. В итоге, за три разработанные программы голосовали тайно. Однако, пока никаких результатов внедрения программы нет.