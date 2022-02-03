В работе мобильного оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой – абоненты не могут совершать звонки и проверить баланс

Утром в четверг, 3 февраля, в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел сбой. Абоненты не могут совершать и принимать звонки, наблюдаются проблемы с доступом к сайту.

Об этом сообщают пользователи оператора.

При попытке совершить звонок абонент слышит сообщение о том, что на его счете недостаточно средств. При пополнении счета совершить звонок все равно не удается.

Отсутствует также возможность проверить состояние счета – не работает код для проверки *111#. Невозможно зайти в личный кабинет приложения «Мой Киевстар». Мобильный интернет при этом работает.

Тем временем на страницах оператора в социальных сетях и на официальном сайте отсутствует какая-либо информация о сбое.

Однако в комментариях под одним из постов на Facebook, где люди начали массово жаловаться на работу оператора, «Киевстар» признал, что сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков.

«Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приношу извинения за временные неудобства», – говорится в ответе оператора.

Абоненты также жаловались, что не работает сайт «Киевстара», однако на данный момент он грузится в обычном режиме.